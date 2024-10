La trattativa per il rinnovo

In un ristorante di Torino centro, ben lontano dagli uffici della Continassa,si sono ritrovati per poi scattare pure una bella foto: cappellino per entrambi e però stessi colori, tipicamente candidi e altrettanto autunnali. Sorrisi sparsi, con Dusan che indica il suo agente, magari dopo un discorso più approfondito sul futuro. Romanziamo, chiaramente: non c'è modo - ancora - di carpire cosa sia arrivato da quella cena nel cuore torinese. Però, c'è un però:Vlahovic e la Juventus si siederanno presto per capire cosa riserverà il futuro. Le intenzioni delle parti sono piuttosto chiare: i bianconeri vorrebbero spalmare la parte di bonus che porta a un super ingaggio il giocatore alla fine dell'ultimo anno di contratto;C'è l'apertura a parlarne, anzi: non è mai mancata.L'appuntamento tra le parti è stato già fissato e sarà entro la fine del 2024. Da nessuna parte filtra pressione o fretta: è sicuramente uno dei temi sul tavolo, ma l'ulteriore anno di contratto che resta dà solide garanzie. Ad ambo le parti.Ma tra la Juventus e Vlahovic, ad oggi, non c'è ancora alcun accordo per il rinnovo.





