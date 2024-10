Cosa si farà oggi alla Continassa

Ieri, ve lo abbiamo raccontato , laha osservato un giorno di riposo. In maniera del tutto inattesa, in realtà, perché il programma settimanale prevedeva un immediato ritorno agli allenamenti dopo la sfida contro lo Stoccarda. Che però ha lasciato in dote una sconfitta (e una prestazione deludente), spingendo quindie il suo staff a optare per la linea più morbida possibile, con una "carezza" alla squadra che, spontaneamente, aveva comunque dimostrato di essersi subito ricompattata, con quella cena sempre "a sorpresa" al J|Hotel nell'immediato post partita.Ora, però, non c'è più tempo da perdere. La ripartenza della Juve, con l'nel mirino, è in programma questa mattina con l'allenamento alla Continassa. Dove per il tecnico italo-brasiliano sarà sì importante iniziare a preparare la gara dal punto di vista tattico, ma ancor prima sarà fondamentale guardare negli occhi i suoi giocatori e capire che cosa ha lasciato in loro la prima sconfitta stagionale: a prevalere, ovviamente, dovranno essere la rabbia e la voglia di riscatto, oltre ogni forma di sconforto. Solo così si potranno prevenire eventuali contraccolpi, che a questo punto i bianconeri non possono permettersi.