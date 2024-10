Cosa ha fatto la Juve dopo la sconfitta contro lo Stoccarda?

Non era previsto, ma la delusione della sconfitta contro lo Stoccarda ha spinto Thiago Motta e la dirigenza a prendere decisioni diverse: nonostante fosse in programma un allenamento, ieri laha avuto un, concordato la sera precedente per dare ai giocatori la possibilità di staccare dal punto di vista mentale e smaltire il rammarico per una notte da dimenticare, ritrovando così le energie necessarie per affrontare un altro impegno tosto come quello di domenica contro l'Martedì, inoltre, dopo la partita la squadra bianconera si è ritrovata a cena al JHotel - altro appuntamento non previsto inizialmente -, un'occasione utile per guardarsi negli occhi con serenità, allentare la tensione e prolungare di un paio di ore il ritiro, chiudendo il capitolo tedesco sul quale Thiago Motta e il suo staff avranno ragionato già ieri, iniziando a pensare all'Inter in attesa del ritorno dei ragazzi alla Continassa previsto per oggi. Una "carezza" alla Signora, dunque, dopo il primo ko della stagione. Per ripartire con più determinazione verso un altro big match.