Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 15 novembre 2024

Giornata caldissima in casa Juventus , nonostante la pausa nazionali.Una giornata rovente in casa Juventus, con una serie di eventi che hanno tenuto banco. È ufficialmente finita la storia tra il club e Paul Pogba , con la risoluzione del contratto tra le parti, un capitolo che si chiude dopo tanti alti e bassi. Tra le altre notizie, Massimiliano Allegri ha parlato nuovamente della Juventus, tornando a commentare la situazione del club dopo l’esonero, suscitando interesse tra i tifosi e i media. Un altro tema caldo riguarda l’indennizzo che la Juventus riceverà dalla FIFA per l’infortunio di Cabal.Infine, dalla Francia è emerso il caso Olympique Lione, che sta attraversando una grave crisi finanziaria, con opportunità di mercato che potrebbero aprirsi anche per la Juventus, sempre attenta a nuove occasioni per rinforzare la rosa.