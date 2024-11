La FIFA risarcisce la Juventus

L'esito degli esami ai qualisi è sottoposto al J|medical ha spazzato via anche l'ultima flebile speranza: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una diagnosi che sa inevitabilmente di sentenza sulla stagione del classe 2001, arrivato in estate dal Verona.Il calciatore si opererà nei prossimi giorni prima di dare il via al tradizionale iter di recupero che lo restituirà a Thiago Motta nella stagione 2025/26. Nel frattempo, come riferito da Tuttosport, per la Juve è in arrivo una magra, magrissima consolazione.Come previsto da regolamento, in caso di grave infortunio occorso ad un proprio tesserato con la maglia della Nazionale, la FIFA pagherà un indennizzo al club: il Club Protection Programme fornisce un risarcimento ai club nel caso in cui i giocatori subiscano un infortunio, in allenamento o durante la partita, quando vengono convocati in Nazionale. Ma la somma, all’incirca 1,7 milioni calcolando l’ingaggio di Cabal (2,5 milioni lordi), la franchigia di un mese e un ritorno ai primi di agosto, sarà versata soltanto a guarigione avvenuta e non aiuterà il club nel mercato di gennaio.





