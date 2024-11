Le parole di Allegri a Striscia



La Premier League nel futuro?

torna sotto i riflettori, ma questa volta non per il calcio giocato: l’ex allenatore dellaha ricevuto il suo quarto Tapiro d’Oro dadi Striscia la notizia. La consegna del celebre premio, avvenuta con una simpatica allusione al “corto muso” – espressione coniata dallo stesso Allegri per indicare vittorie di misura – ha messo in luce l’ironia e l’umorismo del tecnico, attualmente senza panchina."Sto bene anche in vacanza", ha commentato, lasciando intendere che non ha fretta di tornare in pista.Alla domanda se il suo addio alla Juventus sia stato causato dal Managing Director Cristiano Giuntoli, Allegri ha smentito con fermezza: "Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio". Quando Staffelli ha chiesto un’opinione sulla Juventus di Thiago Motta, Allegri ha evitato polemiche: "Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco".Con questa risposta, il tecnico ha dimostrato di essere focalizzato su altro al momento. A un’ulteriore battuta disu un possibile incontro conper “trovare un posto al Monaco”,"No, Jannik è un grande giocatore e un ottimo ragazzo".Sulle voci di un possibile approdo in Premier League, Allegri ha scherzato con la sua solita ironia: "C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là". Questo Tapiro d’Oro è il quarto per Allegri, segno che il tecnico, oltre ad essere un volto noto del calcio, è anche un personaggio capace di affrontare situazioni difficili con leggerezza e autoironia.