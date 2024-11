Pogba Juve, il comunicato

La storia tra Paul Pogba e la Juventus si conclude nuovamente, questa volta in modo amaro e senza il successo sperato. Dopo un ritorno accolto con entusiasmo dai tifosi, il centrocampista francese e il club bianconero hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ponendo fine a un’avventura che, tra infortuni e difficoltà, non è mai davvero decollata. Pogba, che aveva lasciato Torino da protagonista anni prima, è tornato con grandi aspettative, ma i problemi fisici e la sfortuna hanno impedito il suo pieno rilancio.Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024.La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale.