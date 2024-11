Pogba-Juventus: definito l'accordo

La storia tra Paule lasi chiude per la seconda volta, ma questa volta senza gloria. Il club bianconero e il centrocampista francese hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ponendo fine a un’avventura che, nel suo ritorno, non è mai riuscita a decollare.Quando Pogba è tornato a Torino nell'estate del 2022, le aspettative erano enormi. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2016 per il Manchester United in un trasferimento record, il ritorno a parametro zero sembrava la mossa ideale per rilanciare la sua carriera e dare nuova linfa al centrocampo bianconero.La Juventus ha deciso di voltare pagina, chiudendo un capitolo che non ha portato i frutti sperati. L’accordo per la risoluzione consensuale del contratto permette al club di risparmiare circa 10 milioni di euro lordi annui di ingaggio, una cifra significativa che potrà essere reinvestita per rafforzare la squadra.