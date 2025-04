Getty Images

In casacontinua a preoccupare la situazione relativa a. Nemmeno il cambio allenatore, nonostante sotto l'erasi sia giocata solamente una partita, sembra aver dato una parvenza di scossa all'olandese che anche contro il Genoa ha mandato agli archivi l'ennesima prestazione deludente di questa sua prima, complicatissima, stagione a tinte bianconere.Al netto dell'impatto, pressoché nullo, dal punto di vista tecnico nel mondo Juve, il centrocampista arrivato in estate dall'Atalanta sembra palesare enormi difficoltà dal punto di vista fisico. Ed è proprio per questo motivo che il nuovo allenatore bianconero starebbe pensando di stilare un nuovo piano di lavoro per riportare in auge il classe 1998.

Nuova preparazione per Koopmeiners?

Il tecnico zebrato, infatti, era stato molto chiaro nel post partita contro il Genoa spendendo parole importanti proprio nei confronti di Koopmeiners: "E' un giocatore forte, va recuperato". E dalle parole, ora, si passerà presto ai fatti.Secondo quanto riferisce Repubblica "Koopmeiners ha le gambe molli, non tiene il ritmo perché fisicamente è uno straccio e moralmente non è che stia molto meglio". Per questi motivi Tudor ha deciso di metterlo 'in pausa' per circa 2-3 settimane. Quello a cui sta lavorando il tecnico croato insieme al suo staff è un vero e proprio programma di recupero per l'olandese, in modo da consentirgli di ritornare atleticamente al top.L'ex Atalanta dovrà dunque affrontare un ciclo di allenamenti personalizzati, incentrati sullo smaltimento dell'acido lattico e sul recupero della forza. Ciò andrà inevitabilmente a ripercuotersi sul suo minutaggio. Koopmeiners, infatti, è destinato a partire dalla panchina nelle prossime uscite ufficiali della Juventus, ma già contro la Roma, domenica 6 aprile all'Olimpico, potrebbe giocare uno spezzone a gara in corso.Un piano d'emergenza che si è reso necessario al culmine di un'annata davvero tormentata. Specialmente se parliamo di un calciatore pagato 60 milioni di euro. Con Thiago Motta - che gli ha cambiato cinque ruoli nel giro di pochi mesi - era un'intoccabile anche se sul finale della sua avventura in panchina, persino l'ex allenatore della Juve si era arreso all'evidenza dei fatti.Tudor, nel giro di pochi giorni, ha potuto toccare con mano la situazione, e ora si appresta ad intervenire in maniera diretta, studiando le modalità necessarie per tornare a far risplendere colui che era arrivato in estate con le credenziali di fiore all'occhiello della campagna acquisti juventina.