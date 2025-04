Spese per i procuratori: nessuno ha pagato quanto la Juve, la commissione più alta per Koopmeiners

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport,Si tratta di un incremento di sei milioni rispetto al 2023, il 2,6% in più.I dati presi in analisi si riferiscono alle operazioni in entrata ma non solo: vengono conteggiati, oltre agli acquisti, anche rinnovi e cessioni che si sono concretizzate durante l’anno solare, quindi nella sessione invernale della stagione 2023-24 e in quella estiva. Il computo totale comprende anche emolumenti legati a operazioni chiuse in passato, che però hanno avuto ricadute nell’anno in questione. Alcuni pagamenti agli agenti, ad esempio, possono essere differiti negli anni.

Quanto ha speso la Juve per gli agenti nel 2024

I movimenti della Juventus

Da Koop a Douglas Luiz: le commissioni più alte

Il quadro generale che emerge, però, pone la Juventus in cima a questa graduatoria: il club bianconero, infatti, è quello che ha speso di più per quanto concerne i pagamenti agli agenti nell'anno solare 2024.Dai documenti federali - prosegue La Gazzetta dello Sport - emerge cheAl secondo posto di questa classifica c’è l’Inter, che nel 2024 ha versato nelle tasche degli agenti quasi 25 milioni di euro (24,737), mentre al terzo posto c’è il Napoli, con più di 18 milioni di euro (18,184). Tra le medio-grandi spicca per virtù il Torino, che per i procuratori ha speso soltanto 4.371.000 euro: tra le 20 squadre di Serie A, solo l’Empoli (4,259) e il Cagliari (4,053) hanno speso di meno.La Juventus, nell'anno solare 2024, ha fatto registrare qualcosa come 82 movimenti, ma nel conteggio vanno annoverate anche le operazioni relative alla Next Gen. La Juve occupa la vetta della classifica alla luce della massiccia rivoluzione estiva che ha portato i bianconeri a compiere tante operazioni in entrata nella sessione estiva, mentre quelle invernali di Kolo Muani, Renato Veiga, Alberto Costa e Lloyd Kelly fanno ovviamente riferimento al 2025.Tra le commissioni più onerose si segnala quella relativa a Teun Koopmeiners, i cui procuratori hanno incassato 3.4 milioni dal passaggio del centrocampista olandese dall'Atalanta alla Juventus. Due milioni di euro, invece, sono finiti a Nusret Jashari, agente di Vasilije Adzic, prelevato dal Podogrica. Infine, Douglas Luiz. Il brasiliano, arrivato per 50 milioni dall'Aston Villa è 'costato' anche 1.5 milioni in termini di commissioni per gli agenti.