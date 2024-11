Calciomercato Juventus, quante occasioni nel Lione

Rayan Cherki – trequartista

Georges Mikautadze – attaccante

Maxence Caqueret – mediano

Ernest Nuamah – Ala Destra

Said Benrahma – Ala sinistra

Moussa Niakhatè – Difensore centrale

Alexandre Lacazette – Attaccante

Corentin Tolisso – centrocampista centrale

Duje Caleta-Car – Difensore centrale

Gift Orban -Attaccante

L' Olympique Lyonnais , storico club francese, è stato condannato alla retrocessione in Ligue 2, seppur in via cautelare e senza effetto immediato. Il Lione avrà una possibilità di salvezza, ma solo se riuscirà a risanare il pesante passivo economico entro la fine della stagione. Tuttavia, la squadra non potrà acquistare nuovi giocatori durante il mercato invernale e potrà solo cedere. Questa situazione, già di per sé complicata, rende difficile ottenere un buon prezzo per i giocatori più importanti della rosa, aumentando le difficoltà finanziarie e sportive per il club, che sta attraversando una grave crisi.È chiaro come, in questa situazione, il Lione diventi preda nel mercato di gennaio con diversi calciatori che possono lasciare il club a gennaio. I francesi devono vendere, la Juventus deve acquistare. Le occasioni non mancano, i giocatori di qualità neanche, ne elenchiamo alcuni qui di seguito.