Le peggiori previsioni per l'Olympique, storico club francese, si sono purtroppo concretizzate a causa di una grave crisi finanziaria. Venerdì 15 novembre, il club è stato convocato dalla DNCG (Direzione Nazionale del Controllo di Gestione) per un’analisi dei suoi conti. L’organo di controllo ha deciso la retrocessione precauzionale del Lione in Ligue 2, la Serie B francese, e ha imposto uno stop sul mercato. La retrocessione definitiva avverrà al termine della stagione se la proprietà non riuscirà a saldare i debiti, che superano i 500 milioni di euro, entro quella data.