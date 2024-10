Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 11 ottobre 2024

Giornata intensa in casa Juventus , con il club che scalda i motori sul mercato e intanto si prepara al ritorno in campo.Giornata intensa in casa Juventus, dove il club è impegnato su più fronti. Da un lato, la dirigenza sta lavorando con attenzione per definire le strategie del mercato in vista della prossima finestra di trasferimenti, valutando possibili rinforzi per migliorare la rosa e garantire maggiore profondità in vista delle competizioni europee e nazionali. Dall'altro, la squadra è concentrata sul ritorno in campo, con lo staff tecnico che prepara i giocatori per affrontare i prossimi impegni. L'attenzione è massima, soprattutto dopo la pausa delle Nazionali, per mantenere alta la condizione fisica e tattica.Occhi puntati, soprattutto, su Koopmeiners e il suo recupero. Fuori dal campo, attenzione al rinnovo di Vlahovic.