Juventus, quanto guadagna Dusan Vlahovic?



Juventus, le idee per il rinnovo di Vlahovic

La Juventus è al lavoro per il rinnovo di Dusan, il contratto del centravanti serbo è il scadenza nel 2026 ma entro Natale la Vecchia Signora vorrebbe arrivare alla fumata bianca per continuare insieme a Dusan a cui verrebbe anche chiesto di spalmare il suo ingaggio, attualmente molto elevato, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.Dusan al momento guadagna 8 milioni netti che diventanograzie al premio federa che gli è stato inserito al momento della firma nel trasferimento alla Juventus a gennaio 2022. La prossima stagione i milioni di premio fedeltà diventerebbero 4 e dovrebbe guadagnaremilioni a stagione, cifre ormai fuori dai nuovi canoni della Continassa, quindi si lavora al rinnovo.La Juventus metterà sul tavoloper il rinnovo del centravanti serbo: una di solo un anno, fino al 2027 quindi ed una biennale con scadenza 2028. Obiettivo quello di spalmare sul periodo più lungo quei premi che erano stati inseriti al momento della firma. Dusan vuole la Juventus, la Juventus vuole Dusan, come dichiarato pubblicamente in più occasioni. Ora inizia il periodo delle trattative e si avrà una risposta definitiva.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui