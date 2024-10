Le parole di Stefanini su Koopmeiners

Arrivano buone notizie sul fronte? Le speranze di vedere il centrocampista olandese di nuovo a disposizione a stretto giro di posta potrebbero infatti aumentare nonostante la frattura leggermente scomposta di una costola. Ai microfoni di Lapresse ha infatti parlato il Dottor, direttore generale del J|medical, riguardo ad un possibile ritorno del numero 8 già contro la Lazio dopo la sosta. Come? Attraverso l'utilizzo di una protezione in carbonio che gli consentirebbe di proteggere la zona interessata dalla recente frattura."È semplicemente una protezione in carbonio che viene utilizzata nella zona della frattura. Se può rientrare già con la Lazio? Dipende esclusivamente dal dolore".





