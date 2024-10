Andre, presidente del Porto, ha parlato al Festival dello Sport. Ecco quanto raccolto da TMW."E' un crack, abbiamo fatto un accordo sul prestito di 7 milioni che può arrivare a dieci. Vediamo come andrà. Un talento come lui costa tanto ed è per questo che la Juventus ha pagato questo valore. Abbiamo deciso che era meglio per tutti fare questo anno di prestito, sta facendo bene, peccato per l'espulsione e l'infortunio ma è un bravissimo giocatore che può arrivare ad un punto molto alto"."Ha iniziato benissimo. Una operazione speciale per noi. Fra il nostro club e l'Atletico Madrid abbiamo tenuto tutto segreto... Ringraziamo l'Atletico per il silenzio ed il rispetto in questa operazione. Il giocatore farà bene, mostrerà il proprio talento e segnerà tanti gol".