Le caratteristiche della fascia



Come può aiutare Koopmeiners?

Quando si parla di lesioni alle, come fratture o contusioni, uno degli strumenti diQuesta fascia elastica è studiata per garantire stabilità, supporto e alleviare il dolore, specialmente in condizioni come la nevralgia intercostale, lesioni post-operatorie o costole fratturate.Potrebbe diventare un alleato importante per Teun, che sta affrontando un problema alle costole , permettendogli di tornare in campo più velocemente.Ma come funziona? La cintura garantisce una compressione efficace che protegge costole e sterno. Questo è essenziale per ridurre i movimenti indesiderati durante l’attività fisica, prevenendo ulteriori traumi. L'ortesi toracica fornisce un supporto sicuro e confortevole per costole rotte o incrinate.Per gli atleti diventa dunque fondamentale. Grazie alla sua struttura allargata che copre una maggiore porzione del torace, la fascia è ideale per chi ha bisogno di un supporto solido durante gli allenamenti o le partite, senza limitare eccessivamente i movimenti. La cintura è dotata di una chiusura in velcro che permette di regolare la pressione in base alle esigenze individuali. Realizzata in materiali elastici e traspiranti, è adatta per essere indossata a lungo senza causare fastidio o irritazioni.Nel caso di, la cintura legante potrebbe essere un valido strumento per affrontare le prossime partite nonostante la lesione. L’utilizzo di questa fascia permette all'atleta di stabilizzare la zona delle costole ferite, riducendo i movimenti improvvisi che potrebbero peggiorare l'infortunio. In questo modo, è possibile continuare a giocare, seppur con un supporto che limita lo stress sulla parte lesa.



