Il comunicato ufficiale

Teunsi ferma. Dopo aver osservato alcuni giorni di stop, oggi i controlli hanno evidenziato una lieve frattura alla costola. Ancora incerti i tempi di recupero, ma è improbabile a questo punto vederlo per la sfida con la Lazio, così come per le prossime partite di ottobre.Teun, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa avvertita al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina a esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato la presenza di una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra.Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e il suo recupero sarà valutato in base ai sintomi.