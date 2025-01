Il calciomercato si prende la scena, e lo fa con insistenza in casa Juventus. Per i bianconeri è stata una giornata importantissima in chiave entrate, sia per la difesa che per l'attacco. Per quanto riguarda ci sono stati contatti tra Juve e Barcellona , e l'uruguaiano al momento è il primo nome per Giuntoli, e il pressing potrebbe essere arrivato a una fase decisiva.Dalla difesa all'attacco: anche con il PSG ci sono stati contatti per. Il francese è fuori dal progetto di Luis Enrique da tempo, ma il club francese ha ammorbidito la sua posizione aprendo anche a una soluzione in prestito, decisamente più gradita dalla Juve. Kolo Muani rimane dunque la prima scelta in attacco, e la situazione sarà da monitorare anche nei prossimi giorni.Attenzione anche al lato uscite, con la situazione diche, secondo quanto riportato da Sky Sport, si starebbe muovendo verso la risoluzione anticipata del contratto. Il brasiliano, però, probabilmente non sarà l'unico a salutare la Juventus: diversi giocatori sono infatti possibili candidati alla cessione.





