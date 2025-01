A Bola: le ultime su Antonio Silva-Juventus

La Juventus sta seguendo da mesi António, e il trasferimento del difensore portoghese a Torino potrebbe essere vicino a concretizzarsi. Almeno stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola.Oggi è stata una giornata cruciale per definire il futuro del centrale del Benfica. È prevista una riunione tra l'agente del giocatore,, e i vertici del club lusitano, durante la quale si discuteranno i dettagli relativi al possibile trasferimento del difensore alla squadra bianconera.António Silva ha espresso chiaramente il desiderio di unirsi alla Juventus, ma sarà necessario trovare un accordo con il Benfica, che finora ha mantenuto una posizione ferma. Il club portoghese ha già respinto un'offerta iniziale e ha ribadito che l'unico modo per lasciar partire il giocatore è il pagamento della clausola rescissoria,Nel frattempo,resta un elemento chiave per la sua squadra attuale: è stato titolare per tutti i 90 minuti nella recente semifinale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, conclusa con una vittoria per 3-0. La prossima settimana potrebbe risultare decisiva per chiarire le strategie bianconere e definire se António Silva vestirà la maglia della vecchia signora già in questa sessione di mercato invernale.