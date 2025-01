Ci sono novità sul futuro di Danilo: secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi ci sarebbero stati dialoghi tra i legali della Juventus e l'entourage del brasiliano. Il difensore si avvicina sempre di più al, e tra le due parti si cerca un accordo per la risoluzione del contratto, e dunque Danilo va verso i saluti prima della scadenza Il brasiliano potrebbe firmare con il Napoli per un anno e mezzo, con Conte che vuole un giocatore con esperienza e leadership in quel reparto. Al momento Danilo non può lasciare la Juve senza il via libera del club, mavorrebbe ricevere un indennizzo, ma non è da escludere totalmente che la posizione dei bianconeri possa cambiare nei prossimi giorni.





