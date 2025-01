Danilo-Juventus: gli aggiornamenti



La posizione della Juventus su Danilo

Futuro Danilo: il pensiero del giocatore

Il mercato dellacome previsto, si concentra prima di tutto sulla difesa: sia in entrata, con il pressing perper cui sono previsti nuovi contatti , ma anche in uscita, dove la situazione più "calda" è quella di Danilo. L'ormai ex capitano della Juve è stato escluso dal club per la Supercoppa ed è pronto ad iniziare una nuova avventura,La certezza è che le strade tra la Juventus e Danilo si separeranno in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. La decisione del club di mettere sul mercato il giocatore è stata presa e comunicata, prima privatamente e poi anche pubblicamente. Non si torna indietro. Restano invece i dubbi sulle tempistiche e su quale sarà la prossima tappa del giocatore.Danilo ha appunto un contratto fino a giugno 2025, per altri sei mesi e nbianconero, che per il momento non è arrivato perché Cristiano Giuntoli vorrebbe ricevere un indennizzo. Da capire però se la posizione della Juve cambierà con il passare dei giorni con l'obiettivo di chiudere definitivamente questa storia.Dall'altra parte,si è mosso con più concretezza per il giocatore è il Napoli, pronto ad ingaggiarlo già a gennaio o in alternativa in estate. Al momento comunque Danilo continua a guardarsi intorno valutando tutti gli scenari possibili, consapevole che la storia con la Juve è finita,