Araujo alla Juventus? Le ultime

Nella lista dei difensori che laha valutato, studiato e su cui si è mossa in queste settimane, Ronald Araujo ha scalato le gerarchie ed è adesso l'obiettivo principale e quello più concreto per rinforzare il reparto arretrato a gennaio.può essere il primo colpo dei bianconeri in questa sessione di mercato, in cui sono previste diverse operazioni.Araujo, reduce dal lungo infortunio ma rientrato a disposizione, può davvero lasciare il Barcellona a gennaio e la Juventus è la destinazione più concreta al momento. Continua il pressing del club bianconero che adesso è arrivato ad una fase decisiva per la riuscita dell'operazione.. Juventus e Barcellona a lavoro per definire l'operazione.