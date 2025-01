Gli infortuni di Araujo e quante partite ha saltato

24/25: 146 giorni, 1 infortunio, 22 partite saltate

23/24: 39 giorni, 2 infortuni, 8 partite saltate

22/23: 110 giorni, 3 infortuni, 23 partite saltate

21/22: 63 giorni, 5 infortuni, 17 partite saltate

20/21: 78 giorni, 3 infortuni, 21 partite saltate

19/20: 14 giorni, 1 infortunio, 0 partite saltate

18/19: 7 giorni, 1 infortunio, 3 partite saltate

è uno dei nomi maggiormente attenzionati in casaper quanto riguarda il reparto difensivo. Il difensore uruguaiano, ma con passaporto spagnolo, è infatti un profilo che piace ae aIl difensore del, classe 1999, è però reduce da un lunghissimo stop ed è tornato a giocare una gara ufficiale proprio in occasione dell'ultima uscita ufficiale in Coppa del Re. Araujo, infatti, è rimasto fermo ai box per 146 giorni. Ma è soltanto l'ultimo stop di una lunga e preoccupante serie.





