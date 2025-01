Cosa manca per chiudere l'affare tra la Juventus e Araujo

Secondo La Repubblica è tutto fatto è già pronto per trasferirsi alla. La situazione, in realtà, sembra ancora soggetta a evoluzioni, ma nelle prossime ore si potrebbe arrivare rapidamente a una quadra. Cosa manca, dunque, per la fumata bianca? L'accordo con il difensore uruguaiano il club bianconero l'ha già trovato, resta invece da definire quello con il, che vuole la certezza di monetizzare da questa cessione e non si accontenta delper cui, invece, preme Cristiano Giuntoli.Le parti, comunque, non sono poi così lontane. Tutto dovrebbe definirsi a breve, con Thiago Motta che così potrà finalmente contare su un rinforzo di esperienza per la difesa rimasta "orfana" di Gleison Bremer e Juan Cabal, in attesa di capire se poi arriverà anche un colpo per l'attacco . Araujo, che con il Barcellona ha collezionato in totale 151 presenze con 8 goal e 6 assist, è stato fermo per infortunio da luglio fino a poche settimane fa, quando è tornato a giocare in Coppa del Re. Il suo contratto con i blaugrana è in scadenza nel 2026.





