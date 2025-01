Le ultime su Araujo

La ha deciso di fare all-in su. E secondo La Repubblica il difensore uruguaiano è ormai pronto per trasferirsi a Torino. Incassato già qualche giorno fa il sì dello stesso giocatore, stando al quotidiano ieri il club bianconero ha trovato anche l'accordo con il, che nel pomeriggio ha ricevuto la notizia più desiderata: il Consiglio Superiore dello Sport ha accolto la richiesta di sospensiva contro il provvedimento della Liga che escludeva dalla rosa Dani Olmo e Pau Victor, che quindi in attesa della pronuncia di merito possono giocare.Sempre secondo questa ricostruzione, i catalani hanno poi dato il via libera alla partenza di Araujo, che la prossima settimana sarà a Torino per le visite mediche e la firma con la Juventus. Si attendono ora ulteriori conferme, con il 25enne che andrebbe a risolvere il problema più urgente per la difesa bianconera: la sostituzione di Gleison Bremer, facendo valere la sua abilità nell'uno contro uno, lo stacco di testa e la buona velocità. Dopodiché Cristiano Giuntoli proverà a mettere a segno un altro colpo per la stessa retroguardia, cercando inoltre l'occasione giusta per l'attacco.





