Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'obiettivo numero uno della Juventus per quanto riguarda la difesa è Ronald Araujo. Il difensore del Barcellona è infatti il prescelto per andare a rinforzare il pacchetto di difesa a disposizione di Thiago Motta, letteralmente decimato dopo gli infortuni a Bremer e Cabal, e ormai in procinto di perdere anche Danilo, escluso dal progetto zebrato.Per quanto riguarda Araujo, la Juve attende con ansia la risposta del Barcellona che non ha ancora sciolto le riserve circa il futuro del difensore uruguaiano in possesso di passaporto spagnolo. Cristiano Giuntoli e gli uomini di mercato bianconeri sono in pressing totale per portare il classe 1999 all'ombra della Mole.





