Kolo Muani, nuovi contatti tra Juventus e PSG

Per laè arrivato il momento di trasformare le idee e i sondaggi in trattative vere e proprie. Dopo settimane di valutazioni, il club bianconero ha preso strade precise sia in difesa che in attacco. Se dietro la pista più calda porta a Ronald Araujo, nel reparto offensivo avanza il profilo di Randalattaccante in uscita dalperché fuori dal progetto di Luis Enrique.Kolo Muani insieme a Joshua Zirkzee è uno dei due obiettivi della Juventus da tempo e giorno dopo giorno, alla Continassa, aumenta la convinzione per il giocatore francese, anche per una questione di opportunità. Il PSG infatti ha ammorbidito la propria posizione sul giocatore ed è ora disposto a cederlo anche in prestito, una formula gradita alla Juve.e superare la concorrenza di altri club.