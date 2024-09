Giornata con diverse novità in casa bianconera, soprattutto per quanto riguarda il recupero degli infortunati. Tiene banco però la situazione legata a Nico Gonzalez, le cui condizioni fisiche avevano destato qualche preoccupazione. Tuttavia dall'Argentina sono arrivate delle "rassicurazioni", con il giocatore che non si è sottoposto ad esami strumentali.Dal ritiro della Svezia U21 ha parlato Jonas Rouhi, uno dei ragazzi aggregati dalla Next Gen alla prima squadra della Juventus. Lo svedese ha rilasciato delle dichiarazioni al media svedese, Fotbollskanalen. Weah e Thuram puntano la sfida contro l'Empoli. Infine le ultime su Pogba, pronto al ricorso per la squalifica causa doping.