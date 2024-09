Rouhi Juve, l’intervista

Jonas Rouhi , uno dei ragazzi aggregati dallaalla prima squadra della Juventus , è protagonista di una lunga intervista al media svedese, Fotbollskanalen. Di seguito le sue dichiarazioni che ripercorrono l’esperienza in bianconero e il rapporto conARRIVO ALLA JUVE – “Non è sempre stato facile. Ho avuto momenti difficili. È molto difficile quando si è così giovani. Non ci si rende conto che imparare la lingua è la cosa più importante. La si prende molto sul serio, e questo è un mio difetto, ma è stata molto dura. Ma ora, dopo quattro anni, credo di aver risolto il problema. All'inizio sapevo che non sarebbe stato facile. I miei genitori me lo avevano detto più volte, quindi mi avevano preparato prima di andare lì. Ho stretto i denti e ho lottato duramente. Alla fine ha funzionato a mio favore, quindi ora sono felice”.LE DIFFICOLTA’ – “L'ho affrontato con calma. Sono stata molto paziente. Ho capito che non sarebbe stato facile e l'ho accettato. Nell'autunno del 2023 non giocavo. Non ero nella formazione titolare e in alcune partite ero in tribuna. È stata molto dura. Ma a fine dicembre il terzino sinistro si è infortunato e ho avuto la possibilità di giocare. Ho fatto molto bene. Ho segnato e poi ho dovuto iniziare tutte le partite. Sono passato subito da zero a cento”.INTERESSE DI AIK E GOTEBORG - “Non ho avuto un grande controllo in quel momento. Ho lasciato che se ne occupasse il mio agente. Ero concentrato al cento per cento sulla Next Gen. Poi la Juventus mi ha detto che non sarei andato via. Sono contento di non essermi trasferito in un'altra squadra”.L’ESTATE E IL RITIRO - “C'erano 15 giocatori della Nextgen, perché molti giocatori abituali avevano partecipato agli Europei, quindi forse mi aspettavo di essere lì. Non è stato molto speciale. Ma poi hanno iniziato a ridurre la squadra. È stato allora che il resto di noi ha capito che eravamo qui per un motivo”.COSA GLI HA DETTO THIAGO MOTTA – “Non molto. L'avermi portato in prima squadra ha già detto molto, credo. Ma so che si aspetta molto”.THIAGO MOTTA – “È incredibilmente bravo. La sua filosofia di allenatore di calcio è molto chiara. Vuole giocatori che lottano, fanno la guerra e giocano per la loro squadra. Penso di trovarmi bene in questa situazione”.DEBUTTO – “È stato incredibilmente bello che Thiago Motta mi abbia dato questa possibilità. L'esordio in prima squadra è stato il mio obiettivo da quando sono arrivato. Spero di giocare altre partite con la Juventus. Cosa mi ha detto Thiago Motta? Era il solito discorso calcistico. Istruzioni. Non parlava del mio debutto, ma mi diceva di andare in campo e di fare bene. Mi ha trattato come qualsiasi altro giocatore. Ho pensato che quello che ha fatto fosse perfetto”.OBIETTIVO – “Voglio ottenere un posto nella formazione titolare. Questo è il mio primo obiettivo. Poi voglio che vinciamo tutte le partite che giochiamo. So che Thiago Motta è corretto. Se pensa che io sia migliore, giocherò. Ora devo solo dimostrare di essere il giocatore migliore. Lo vedremo nel corso della stagione”.COME SI CONVINCE THIAGO MOTTA – “Devi dimostrare di essere in sintonia con la sua filosofia calcistica e con le richieste di Motta, e lui pensa che io sia in sintonia con lui. Era l'allenatore giusto per il giocatore giusto, quindi forse è stata un po' di fortuna”.IL SOGNO - “È ovvio che si tratta di giocare la Champions League. Probabilmente vincere la Champions League. Spero di poter giocare in uno dei campionati più importanti. Premier League, Serie A, Liga. Spero di avere una grande carriera”.COME SI RAGGIUNGE – “Devo concentrarmi sul calcio e non su tutte le distrazioni. Devo concentrarmi sul calcio e non sentirmi troppo a mio agio, come potrebbero fare alcune persone”.