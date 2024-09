Alle 18:00 la Svezia Under 21 scenderà in campo contro Gibilterra, in una gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Tra i convocati, il terzino bianconero Jonas, classe 2004, inizierà la partita dalla panchina. Nonostante non sia previsto un impiego dal primo minuto, esiste la possibilità di vederlo in campo nel corso del match. Rouhi è uno dei giovani più promettenti del settore giovanile della, e questa potrebbe essere un'opportunità importante per mettersi in mostra a livello internazionale, contribuendo alla causa della sua nazionale.