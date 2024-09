La squalifica per doping

Quando arriva la sentenza

La posizione della Juventus e il contratto di Pogba

Arrivano novità sul caso relativo alla squalifica di 4 anni per doping inflitta a. Il centrocampista della, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe recato al TAS di Losanna nel corso degli ultimi giorni per rilasciare la sua deposizione in merito al ricorso contro la pesantissima squalifica che gli è stata inflitta.Pogba è stato trovato positivo a componenti del testosterone nel corso degli esami antidoping dell'immediato post-partita di Udinese-Juventus, disputata il 20 agosto 2023. L'11 settembre 2023 il Tribunale Nazionale Antidoping italiano lo sospende in via cautelare e, dopo la conferma della positività alle controanalisi, il 7 dicembre 2023 la Procura Antidoping italiana chiede per PogbaL'1 marzo 2024, invece, il Tribunale Nazionale Antidoping accoglie la richiesta dell'accusa, mentre Pogba continua a dichiararsi innocente e rifiuta qualsiasi ipotesi di patteggiamento.Dopo la deposizione di Pogba al TAS di Losanna, il prossimo passaggio chiave sarà quello relativo alla sentenza definitiva che metterà un punto alla questione, ovvero confermando la squalifica o accogliendo il ricorso del centrocampista francese.L'ex centrocampista del Manchester United, (ri)preso dalla Juve nell'estate del 2022, è legato ai bianconeri, dal punto di vista contrattuale, fino al 30 giugno 2026. Dopo la squalifica per doping, però, il calciatore è stato ovviamente sospeso e ormai da mesi percepisce solo il minimo sindacale: una cifra di poco superiore ai 2mila euro al mese, ovvero 42.477 euro all'anno.In caso di conferma della condanna a 4 anni di squalifica, lo scenario ormai tracciato è quello che porterà alla risoluzione contrattuale immediata, con due anni d'anticipo sulla scadenza del contratto.





