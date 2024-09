L'infortunio di Nico Gonzalez

Un'altra brutta notizia rischia di agitare le acque in casa Juventus durante la sosta delle nazionali. Dopo l'infortunio di Francisco Conceicao - che rimarrà ai box per circa un mese - dall'Argentina non arrivano buone nuove:si è infatti infortunato nel corso del match che l'Albiceleste ha giocato contro il Cile.Schierato con una maglia da titolare dal ct Scaloni, in qualità di esterno sinistro, attorno all'ora di gioco - precisamente al 53' - il nuovo numero 11 della Juventus ha chiesto il cambio eLe prossime ore e i conseguenti esami strumentali potranno chiarire l'entità del problema occorso al calciatore bianconero.





