Gli infortuni di Weah e Thuram

Quando tornano Weah e Thuram

Se gli infortuni dirischiano di complicare la situazione, andando a riempire l'infermeria bianconera, chi potrebbe presto lasciarla sono. L'esterno americano e il centrocampista francese - schierati con una maglia da titolare nel vittorioso esordio contro il Como - si sono fermati immediatamente ai box causa infortunio. Un doppio stop improvviso, che ha costretto entrambi a saltare sia la trasferta di Verona che la gara casalinga con la Roma, ma ora la discesa sembra finalmente iniziata.Weah e Thuram hanno subito due infortuni di fatto identici: il francese ex Nizza ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre l'ex Lille ha riscontrato lo stesso problema ma alla coscia destra.Il decorso post infortunio sembra procedere senza intoppi sia per quanto riguarda il numero 22 che per il nuovo numero 19 bianconero. La sensazione è che, salvo colpi di scena, i due calciatori potranno tornare a disposizione di Thiago Motta subito dopo la sosta ovvero in vista della trasfera del 14 settembre sul campo dell'Empoli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui