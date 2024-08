Una sorta di "day after", questa domenica 4 agosto, in casa. Dove c'è stato spazio per le riflessioni e i bilanci post amichevole contro il Brest, mentre si avvicina sempre di più il momento di fare sul serio con le prime partite ufficiali della nuova stagione. Riflessioni e bilanci che hanno portato con sé, ovviamente, anche tante voci di mercato, tra la maxi incognita legata al futuro di Federico Chiesa (a rischio "svendita"), l'imminente assalto a Teun Koopmeiners e la possibile chiusura dell'affare per Jean-Clair Todibo, escluso dall'amichevole italiana tra Nizza e Lecce.