Per un Teun Koopmeiners partito dalla panchina contro il Parma ed entrato in campo solo poco prima del 60', senza riuscire a risollevare l'Atalanta, c'è unnemmeno convocato dalper l'amichevole odierna, quella "in salsa italiana" contro il. Un ulteriore indizio del suo imminente addio? Possibile, con lasempre in attesa di poter colmare la distanza dal club francese che vorrebbe condizioni più facilmente raggiungibili per l'obbligo di riscatto legato al prestito.Intanto, però, una curiosità: per il simbolicopre partita tra Lecce e Nizza è stata scelta proprio quella con il numero 6 di Todibo, che a breve potrebbe sfidare i pugliesi ma... in Serie A con la Juve. Il difensore ha già ribadito il proprio no al, spingendo per il trasferimento in bianconero.