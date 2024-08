Koopmeiners, spazio nel secondo tempo

L'Atalanta perde contro il Parma al Tardini in una gara amichevole che ha visto i ducali dominare in lungo e in largo i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il tecnico aveva lasciato fuori dall'undici titolare Teun Koopmeiners , centrocampista olandese ricercato dalla Juventus in sede di mercato. Ecco come è andata la sua gara.L'olandese è entrato in campo solo nel secondo tempo, precisamente allo scoccare dell'ora di gioco per prendere il posto di Pasalic. Partita difficile del centrocampista, entrato già in un momento comunque complicato, con i ducali che conducevano la partita per 3-1. L'olandese non è riuscito a dare qualcosa in più per far tornare in gara gli orobici. Qualche buona idea, ma nulla di più, mai pericoloso con gli inserimenti. La preparazione si sta facendo sentire.

