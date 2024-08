Koopmeiners-Juventus, la situazione

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo contro il Parma in questa amichevole d'agosto in preparazione alla prossima stagione di Serie A e non solo. Nell'undici titolare del tecnico dei bergamaschi, comunicata sul profilo ufficiale di X, non appare il nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, cercato con insistenza dalla Juventus in sede di mercato, non partirà dunque titolare in questa sfida.Giuntoli ha individuato nell'olandese il rinforzo giusto per Thiago Motta. La Juventus aveva avanzato una prima proposta all'Atalanta per il giocatore, che però era stata respinta. Le parti però sono in continuo aggiornamento, Koopmeiners ha già un accordo con il club bianconero.



