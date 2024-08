Koopmeiners Juve, le ultime

Quasi a voler indicare agosto come il mese della svolta, un primo importante passo è stato fatto, da non sottovalutare. Il 31 luglio la Juventus ha inviato all’Atalanta la prima offerta ufficiale per Teun Koopmeiners : 45 milioni di euro. Un passaggio importante, a invitare la società bergamasca al tavolo delle trattative e, da lì, trovare una quadra per il trasferimento del centrocampista olandese.La prima reazione dell’Atalanta è stata di grande fermezza. Il club di Bergamo non è infatti intenzionato a discostarsi molto dalla richiesta di 60 milioni di euro: lo dice la storia della società nerazzurra, cedere i pezzi pregiati è possibile, ma quella della Dea resta una bottega del lusso e si vende solo alle loro condizioni.Consapevole di ciò, la squadra mercato della Juventus prepara la seconda offerta, quella che potrebbe far vacillare l’Atalanta e spianare la strada al trasferimento di Koopmeiners che, da parte sua, è più che intenzionato a ritagliarsi un ruolo di protagonista nella Juve di Thiago Motta. Una fase di stallo, dunque, ma che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.