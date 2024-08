Wenderson Galeno è uno dei profili maggiormente graditi dalla Juventus per provare a rinforzare le corsie laterali dell'attacco di Thiago Motta. Il brasiliano, classe 1997, è reduce dalla strepitosa prestazione in Supercoppa portoghese, vinta per 4-3 dal Porto ai supplementari contro lo Sporting, dove il calciatore ha messo a segno una doppietta decisiva nel propiziare la rimonta della squadra di Oporto.La Juventus, dal canto suo, osserva e prende nota, mentre il Porto fissa il prezzo del calciatore. Come riferito da Calciomercato.com, nonostante la clasuola rescissoria fissata a 60 milioni di euro, i portoghesi devono concretizzare delle operazioni in uscita il più velocemente possibile per rispettare i paletti imposti dal Financial Fair Play.Morale della favola, il club lusitano sarebbe propenso ad accettare di lasciare partire il calciatore ad un prezzo decisamente inferiore, a patto che non si scenda sotto i 30 milioni. La Juve, che gradirebbe arrivare al giocatore con la stessa formula architettata per Todibo (prestito con obbligo di riscatto) sarebbe pronta ad abbassare ulteriormente l'esborso economico mettendo sul piatto anche il cartellino di Tiago Djalò.





