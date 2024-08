Le parole didopohanno spazzato via qualsiasi dubbio rimasto. Tra la Vecchia Signora e Federico Chiesa è ormai rottura totale. Nonostante l'anno di contratto che lega il calciatore al club bianconero fino al 30 giugno 2025, il futuro sembra ormai tracciato. E lo strappo non più ricucibile. Alla base della rottura, oltre all'incompatibilità con le idee tattiche di Thiago Motta, ci sarebbe il rifiuto di firmare il rinnovo del contratto-ponte di un anno, che avrebbe permesso alla Juve di scongiurare una partenza a zero tra 365 giorni.Uno scenario che non si è ovviamente concretizzato e che ora - come riferisce Calciomercato.com - mette la Juventus nelle condizioni di dover svendere ulteriormente il giocatore: il club bianconero vorrebbe incassare nella migliore delle ipotesi 25-30 milioni di euro, ma per risparmiare sui circa 10 milioni di euro lordi di ingaggio residui di Chiesa (che guadagna 5 netti all'anno) il club può abbassare le proprie pretese e a 20 milioni.Offerte cash, in tal senso, sono ben accette, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi che il giocatore possa essere inserito in qualche operazione di scambio.



