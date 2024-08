Chi sono i giocatori esclusi dal progetto Juventus?

Federico Chiesa

Tiago Djalò

Arkadiusz Milik

Wojciech Szczesny

Mattia De Sciglio

Weston McKennie

Daniele Rugani

Arthur Melo

Filip Kostic

Hans Nicolussi Caviglia

non ha usato giri di parole al termine dell'amichevole che laha pareggiato 2-2 contro il. Il tecnico italo-brasiliano ha confermato che i giocatori che non sono stati convocati per il test di Pescara sono da considerarsi ormai corpi estranei al progetto bianconero. Un numero piuttosto importante di calciatori per i quali, da qui al 31 agosto, andrà per forza di cose trovata una soluzione.





