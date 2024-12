Va agli archivi un'altra giornata importante in casa, lungo il percorso di avvicinamento che conduce alla sfida di campionato in programma sabato 7 dicembre contro il Bologna., in occasione della sfida contro il suo passato recente, dovrebbe ritrovare, ormai davvero vicino al rientro.Chi dovrà pazientare ancora per un bel po' sarà invece, il quale ha parlato del suo percorso di recupero a due mesi di distanza dal grave infortunio al crociato, patito contro il Lipsia, che ha chiuso la sua stagione.E a proposito di difensori, la Juventus sarà chiamata ad acquistarne uno nel mercato di gennaio per incrementare il numero delle soluzioni a disposizione nel pacchetto difensivo: tra gli ultimi nomi spendibili spunta anche quello diClicca sulla gallery in alto per leggere le 5 notizie di oggi





