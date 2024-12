Mondiale per Club, le fasce del sorteggio

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus , Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami



Sorteggio Mondiale per Club, il regolamento

Chi può incontrare la Juventus

Sorteggio Mondiale per Club, dove vederlo

Ora è ufficiale: laha annunciato le fasce per il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club 2025, che si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 19.00. I 32 club partecipanti sono stati suddivisi in quattro urne, da cui emergeranno gli avversari della fase a gironi e il percorso potenziale per la fase a eliminazione diretta. Le squadre saranno suddivise in otto gironi da quattro, in base alla fascia di appartenenza.L’Inter eviterà le grandi squadre europee nel sorteggio del Mondiale per Club, mentre la Juventus no. La FIFA ha ufficializzato il regolamento per il sorteggio della fase a gironi del torneo, che si terrà giovedì 5 dicembre a Miami, a partire dalle 19 italiane. Un dettaglio importante riguarda le avversarie delle due squadre di Serie A che parteciperanno alla competizione.Le squadre europee sono state suddivise in due fasce in base al ranking: le prime quattro sono state inserite nell'urna 1, mentre le altre otto sono state collocate nella fascia 2. Ecco come sono state classificate le europee secondo il ranking:Il sorteggio avrà luogo giovedì 5 dicembre, con inizio alle ore 19 italiane. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming gratuitamente su FIFA+.