La Juventus può prendere Koulibaly?

Si andrà a caccia di occasioni, difficile pensare ad altre possibilità (a meno, chiaramente, di una cessione importante). E una di queste potrebbe arrivare direttamente dall'Arabia Saudita. Stando a Calciomercato.com, l'agente Fali Ramadani, lo stesso di Federico Chiesa, ha proposto allail profilo di, come possibile acquisto per una difesa che andrà necessariamente rinforzata con almeno un colpo.In rottura con l', l'ex Napoli non sembra però convincere per due motivi: l'età - ha ormai 33 anni, non pochi se si intende guardare anche in prospettiva - e la parabola discendente mostrata nelle ultime stagioni, quando poi è approdato appunto negli Emirati. La situazione, comunque, è da monitorare. Anche perché è ormai certo - Cristiano Giuntoli lo ha ribadito ancora ieri sera - che i bianconeri si muoveranno per un difensore a gennaio, a costo di tralasciare l'attacco per cui si fa sempre affidamento sul rientro di Arek Milik.





