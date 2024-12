Infortunati Juventus, chi recupera

La Juventus è tornata oggi in campo alla Continassa dopo un giorno di riposo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione della sconfitta contro il Lecce e preparare al meglio la prossima sfida di campionato, in programma sabato contro il. La squadra dipunta a ritrovare la giusta concentrazione e intensità per affrontare al meglio un avversario sempre ostico. Parallelamente, lo staff medico e tecnico spera di recuperare alcuni dei giocatori attualmente infortunati, la cui assenza si è fatta sentire nelle ultime settimane.Durante la seduta odierna, nessuno degli infortunati è riuscito a rientrare in gruppo, ma c’è un cauto ottimismo riguardo le condizioni di Dusan Vlahovic e Vasilije, che potrebbero tornare a disposizione per essere convocati contro il Bologna. Per quanto riguarda gli altri indisponibili, invece, i tempi di recupero sembrano più lunghi e si punta a riaverli nelle partite successive.