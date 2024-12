Quanto ha segnato la Juventus senza Dusan Vlahovic?



Quanto segnava la Juventus con Vlahovic?

Spesso è stato criticato Dusan, le sue prestazioni con la Juventus sempre sotto la lente di ingrandimento, i suoi errori giudicati forse troppo duramente. Quando però non c'è il centravanti serbo la Juventus la differenza la avverte, eccome. Sia perché in campo non c'è un sostituto naturale: la panchina è corta. Sia perchè il centravanti serbo ha un ruolo importante anche nel gioco diLa risposta è: decisamente poco. Un goal in tre gare, quello di Andrea Cambiaso che tra l'altro è una sorta di autorete, la deviazione provvidenziale di Gaspar. Una media di 0.33 goal a partita. La Juventus quindi ora ha assoluta necessità di Dusan, al momento fermo ai box per infortunio rimediato con la Serbia nei minuti finali sta dimostrando di essere fondamentale.La differenza tra le due medie è incredibile. Con Dusan in campo in 16 partite la squadra di Thiago Motta ha messo a segno 25 goal. La media è di 1,5 goal a gara disputata. Questo dato mette in luce che c'è una Juventus con ed una senza Dusan, che al momento deve ritornare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui