Come cambia la Juventus con Vlahovic

In vista della sfida contro il Bologna, lapotrebbero ritrovareche, in bianconero, non gioca dal Derby vinto contro il Torino dello scorso 9 novembre. Il classe 2000, infatti, si è infortunato con la maglia della Serbia nel corso del match di Nations League contro la Danimarca. Un problema di natura muscolare, di non grave entità, ma che l'ha costretto a saltare ben tre partite: Milan, Aston Villa e Lecce. Il suo rientro per la sfida contro i rossoblù sembra ormai molto vicino e questa, per Thiago Motta, non può che rappresentare la più bella delle notizie.Il ritorno di Vlahovic consentirà a Thiago Motta di andare a colmare una lacuna pesantissima all'interno del suo undici titolare, ovvero quella della prima punta. Un ruolo rimasto inevitabilmente scoperto con l'infortunio del serbo e dai lunghi stop che stanno bloccando anche Milik e Nico Gonzalez. Il tecnico della Juventus ha ovviato a tale situazione schierando Timothy Weah in qualità di falso nove, ma il ritorno di Vlahovic permetterà a Madama di ritrovare il suo riferimento offensivo e di ricollocare lo statunitense nel suo ruolo naturale, ovvero l'esterno offensivo.Con Vlahovic in campo la Juve tornerebbe ad avere, innanzitutto, il suo capocannoniere stagionale, visti i 9 goal messi a referto tra Serie A e Champions League. In seconda battuta, la formazione bianconera può tornare ad alzare il peso specifico del reparto offensivo, apparso evidentemente troppo 'scarico' e leggero nelle ultime uscite.L'inserimento di Vlahovic nell'undici titolare, come detto, fa guadagnare a Thiago Motta un potenziale catalizzatore in termini realizzativi e, al contempo, regala all'ex tecnico del Bologna un esterno offensivo in più perchè Weah, tornano ad agire nella sua zona di campo preferita, potrà garantire un'ulteriore opzione sulle corsie laterali.





