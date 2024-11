La Juventus si avvicina sempre di più alla partita esterna contro il Lecce, e lo fa con qualche preoccupazione. Gli infortuni continuano a tenere banco e non sembrano dare buone notizie. Vlahovic va verso un altro forfait, e insieme a lui ci sarebbero anche. Insomma, l'emergenza continua e Motta deve cercare nuove soluzioni per far fronte a un momento di grande difficoltà, come ha già fatto contro Milan e Aston Villa. Proprio per questo nella giornata di oggi si sono allenati con la prima squadra anche 2 giocatori dalla Juventus Next Gen e 3 dalla Primavera di Magnanelli , e una possibile convocazioneNon si ferma neanche il discorso mercato, con Nicolò Fagioli che sembra essere il giocatore sacrificabile dalla Juve a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport il Marsiglia sarebbe in vantaggio su di lui, e De Zerbi sarebbe interessato a lui. I bianconeri valutano il centrocampista, perciò lo scenario della cessione non è da escludere del tutto.





