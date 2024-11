Emergenza Juve, chi può giocare in attacco contro il Lecce

Che la Juve sia in emergenza, non è una novità. A San Siro c'erano 15 giocatori di movimento, a Birmingham 14. Tradotto, serve compattarsi e cercare di far fronte insieme alle difficoltà, nonostante la situazione infortuni stia mettendo alle strette Thiago Motta. Per la partita contro il Lecce la Juventus rischia di dover fare ancora a meno di, e potrebbe essere costretta a dover riadattare un altro giocatore. Oltre a lui, anchesembrano orientati al forfait contro i giallorossi, e anche Nicolò Savona non farà parte del match. L'emergenza ricopre tutti i reparti, infatti nella giornata di oggi si sono allenati anche 3 giocatori dalla Primavera e 2 dalla Juventus Next Gen In vista del match contro il Lecce, Thiago Motta potrebbe adattare una soluzione già proposta nelle partite precedenti. La prima alternativa, che al momento appare come più probabile, sarebbe ancora una volta, che ha già giocato come centravanti con l'Aston Villa, non senza qualche difficoltà. L'alternativa è, anche se al momento l'olandese non sta brillando e deve riscattarsi. Un'altra opzione potrebbe essere quella di spostarecome unico attaccante, anche se Motta non l'ha mai provato dal primo minuto. La conferenza stampa dell'allenatore bianconero, fissata per, potrebbe sciogliere alcuni dubbi.





